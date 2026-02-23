Grev erteleme kararı polis tarafından Meclis önündeki sendika yetkililerine duyuruldu ve “Bu İş Yerinde Grev Var” pankartlarının kaldırılması istendi.

Kararın ardından sendika yetkilileri basına açıklamalarda bulundu.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, grev yasağının antidemokratik bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Eylemlerimize devam edeceğiz. KTAMS olarak grevi tanımıyoruz” dedi.

Varoluş mücadelesine devam edeceklerini ifade eden Bengihan, hükümetin görevden gitmesi gerektiğini savundu. Bengihan, “Yılgınlık yok, direniş var,” dedi.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasında grev yasağını eleştirdi.

“Bu hangi ülkede var?” diye soran Atan, ülkenin antidemokratik şekilde yönetildiğini iddia etti. Atan, “Tanımayacağız kararı, hükümeti de tanımıyoruz,” dedi.

-Bıçaklı

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, ülkede sendikalaşma ve grev yapmanın anayasal hak olduğunu belirtti.

“Meclis kimindir? Halkındır” diyen Bıçaklı, Meclis önüne polisin barikat kurmasını eleştirdi.

Bıçaklı, “Önerim nettir. Bu memleketin bütün iş yerleri hükümet gidene kadar genel greve çıkmalı” diye konuştu.

Bıçaklı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da bu meselenin artık Telekomünikasyon Dairesi’nin değil toplumun genelinin meselesi olduğunu kaydetti.

Sırada limanlar olduğunu öne süren Serdaroğlu, stratejik yerlerin sermayeye devredildiğini iddia etti.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, “Direnmeye, mücadeleye devam edeceğiz. Kolay olmayacak, Kıbrıslı Türkler bitirmek” dedi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de “Korkuyorlar” diyerek, Bakanlar Kurulu kararını tanımadıklarını belirtti.

Yarın kamuda yetkili beş sendikanın yürüyüşü olduğunu hatırlatan Maviş, memleket için gailesi olan herkesi yürüyüşe davet etti.