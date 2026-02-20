DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette her iki kurum arasında mevcut ilişkiler ele alınırken, ilerleyen dönemde hayata geçirilebilecek olası iş birlikleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Balaban, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerin toplumsal bilincin artırılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, üniversite ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hem öğrenciler hem de toplum açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Kılıç, akademik bilgi birikimi ile sahadaki tecrübenin bir araya gelmesinin ülkeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret sonunda Balaban tarafından Kılıç’a ziyaret anısına hediye takdim edilirken, Kılıç tarafından da Balaban’a DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi.