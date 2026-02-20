Alithia gazetesi, DİSİ’nin “Mağusa bölgesi” toplantısı kapsamında yasa önerisine ilişkin analizlerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre DİSİ milletvekilleri Yorgos Karullas, Unufrios Kulla, Nikos Yeorgiu ve Rita Superman, yasa önerisindeki temel öngörülere ve felsefesine ilişkin ayrıntılı değerlendirmede bulundu.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ise etkinlikte yaptığı konuşmada daha etkili ve adil bir göçmen politikası için bugüne kadar sarf edilen çabaların yetersiz olduğunu kaydetti.

Bu süreçte, DİSİ önderliğinde önemli adımlar atıldığını söyleyen Dimitriu, bunları “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumunun kurulması; konut tapuları ve savaş öncesi borçların iptali” olarak sıraladı.

DİSİ hükümeti döneminde bu konuda atılan adımlara ilişkin ayrıntılardan da söz eden Dimtriu, göçmen dünyasının daha fazlasına ihtiyacı olduğunu bundan dolayı geçen yaz “Zararın Eşit Paylaşımı Fonuna” ilişkin yasa önerisini sunduklarını belirtti.

Bu önerinin yasallaşması konusunda kararlı olduklarını söyleyen Dimitriu, bu fonunun daha fazla adalet için bir aracı olduğunu ifade etti.

Dimitriu adaletin ise Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunmasıyla geleceğini de savundu.

Öte yandan Haravgi gazetesi AKEL’in girişiminin ardından Rum Meclisinin, göçmenlerin desteklenmesine ilişkin düzenlemeleri onayladığını yazdı.

Gazete ilgili bu düzenlemelere ilişkin kararın, “Zararın Eşit Paylaşımı Merkezi Kurumunun” tüzükleri ve bütçesinin oylanması sırasında alındığını böylelikle “Zararın Eşit Paylaşımı Fonu” için de temellerin atıldığını belirtti.