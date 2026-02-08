KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Hayriye Vurdu Organizasyon tarafından düzenlenen ödül töreni; Girne’nin seçkin otellerinden Les Ambassadeurs Hotel’de gerçekleştirildi.

Gecenin sunuculuğunu Gizem Özdilli ve Korhan Saygıner üstlenirken, organizasyon sanat, televizyon ve iş dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Törende Işın Karaca, Ece Gürsel, Çiğdem Tunç, Orhan Aydın, Pau, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak gibi tanınmış isimler yer aldı.

Protokol yoğun ilgi gösterdi

Ödül törenine; KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar protokol kapsamında katılarak, ödül alan kişi ve kurumlara ödüllerini takdim etti.

Turizme değer katanlar onurlandırıldı

KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri; Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyeline katkı sağlayan, farklı alanlarda başarıya imza atan kişi ve kurumları onurlandırmayı amaçlıyor. Les Ambassadeurs Hotel’de gerçekleşen organizasyon, turizme değer katan çalışmaların görünürlük kazanmasına önemli katkı sağladı.

Sektörel başarıların vurgulandığı ve Kuzey Kıbrıs’ın turizm vizyonunun kamuoyu ile paylaşıldığı tören, KKTC turizmi adına önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.

İşte ödül alanların listesi:

(Ödül Takdimi - Fikri Ataoğlu)

1- Özge Taşker Falyalı – Yılın En İyi Yatırımcısı

2- Ercan Turhan – Yılın En İyi Hoteli

3- Şule Nair – Yılın En İyi Seyahat Acentesi

4- İçim Çağıner Kavuklu – Yılın En İyi Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı

5- Bülent Ersoy – Yaşam Boyu Onur Ödülü

6- Işın Karaca - Türkiye ve KKTC’nin En İyi Kadın Pop Sanatçısı

(Ödül Takdimi – Ziya Öztürkler)

7- Efe Karahan Şahin – Yılın En İyi Marinası

8- Uğurkan Erez – Yılın En İyi Youtube Kanalı Yapımı

9- Erol Albayrak – Yılın En İyi Youtube Kanalı Yapımı

10- Ahmet Karaman – Yılın En İyi Balık Restaurantı

11- Ayşegül Zaim – Yılın En İyi Söz ve Beste Yazarı + Şarkı

(Ödül Takdimi – Ersin Tatar)

12- Osman Alkaş – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

13- Ali Haydar Gül – Yılın En İyi Et Restauarantı

14- Korhan Saygıner - Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı

15- Ece Gürsel – Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı + Şarkı

(Ödül Takdimi – Erhan Arıklı)

16- Pau – Yılın En İyi Sahne Performansı

17- Orhan Aydın – Yılın En İyi Sinema Oyuncusu

18- Evren Küçükdoğan – Yılın En İyi Tasarımcı Mimarı

19- İvana Sert – Yılın En İyi Moda İkonu ve Turizm Elçisi

(Ödül Takdimi – İzlem Gürçağ Altura)

20- Op. Dr. Hasan Birtan – Yılın En İyi Kalp Damar Cerrahı

21- Çiğdem Tunç – Yılın En İyi Tiyatro Projeleri

22- Ali Kayim – KKTC’nin En İyi Gayrimenkul Şirketi

(Ödül Takdimi – Dr. Ahmet Savaşan)

23- Ayfer Yılmazcan – Yılın En İyi Medikal Estetik Kliniği

24- Olcay Nuri Koçak – Yılın En İyi Restoran Markası

(Işın Karaca Sahneye Gelir ve Şarkı Söyler.)

(Ödül Takdimi – Mahmut Özçınar)

25- Ömer Akama – Yılın En İyi Influencerı

26- Yusuf Işık – Yılın En İyi Dünya Mutfağı

27- Ala Velena – Yılın En İyi Güzellik Salonu

(Ödül Takdimi – Dr. Fatma Çimen Tuğlu)

28- Kemal Cenk İçten – Yılın En İyi Yapımcısı

29- Ozan Dökmecioğlu – Yılın En İyi Proje Geliştirme Şirketi

30- Alara Ghaffari – Yılın En İyi Bilardo Oyuncusu

(Ödül Takdimi – Uğurkan Erez)

31- Elalem Ne Deycek – Yılın En İyi Karakter Canlandıran İçerik Üreticisi + Canlı Showu var.

32- Bora Altıntaş – Yılın En İyi Sporcusu

33- Bahar Doratlı – KKTC’nin En İyi Moda Tasarımcısı

34- Şifa Atikoğlu – Yılın En İyi Diyetisyeni

(Ödül Takdimi – İvana Sert)

35- Enver Erdal – Yılın En İyi Gayrimenkul Danışmanı

36- Gültekin Kaya – Yılın En İyi Reklam Şirketi

37- Özgür Tüzer – Yılın En İyi Özgün Müzik Sanatçısı

38- Evren Kerem – Yılın En İyi Eğlence Sektörü Yaratıcı İşletmecisi

(Ödül Takdimi – Sunucular)

39- Chef Mouflon – KKTC’nin İlk ve En İyi Doğa Şefi

40- Beste Tuğçe Viran – Yılın En Başarılı Modeli

41- Akan Oza – KKTC’nin En İyi Kahve Markası