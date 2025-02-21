Ziyarette, iki ülke arasındaki çevresel iş birliği projeleri ve sürdürülebilir atık yönetimi konuları ele alındı.

Türkiye Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen ve TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı” kapsamında önemli kararlar alındı.

Çevre İş Birliği Kapsamında Öne Çıkan Çalışmalar:

Sıfır Atık ve Depozito Sistemi: KKTC’de sürdürülebilir atık yönetimi için Sıfır Atık ve Depozito Sistemi hayata geçirilecek.

Entegre Katı Atık Yönetimi: Katı atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi için ortak projeler geliştirilecek.

Mobil Çevre Laboratuvarı: KKTC’de çevresel izleme çalışmalarını güçlendirmek için Mobil Çevre Laboratuvarı kurulacak.

Atık Su Arıtma Tesisleri: İskele ve Lefke Belediyesi sınırları içinde yer alan yeni yerleşim bölgelerinin kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı için teknik destek sağlanacak.

Deniz Çöpleri Eylem Planı: KKTC kıyılarının temizliği ve korunması amacıyla Deniz Çöpleri Eylem Planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacak.

Gemi Atık Yönetimi: KKTC kıyı tesislerinde gemilere kesintisiz atık alım hizmeti sunulması için fizibilite çalışmaları yapılacak ve sistemin kurulması sağlanacak. Bu projeler, KKTC’de çevresel sürdürülebilirliği artırarak bölgesel iş birliğini güçlendirecek.