Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 28 Şubat 2023 itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 12 bin 812 TL olarak hesaplandığını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın imzasını taşıyan açıklamada, verilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve İstatistik Kurumu’ndan alındığı belirtildi.

KTAMS’tan yapılan açıklama şöyle:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 108,64 TL, aylık 3 bin 259,20 yetişkin bir erkek için günlük 113,95 aylık 3 bin 418,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 121,69 aylık 3 bin 650,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 82,80, aylık 2 bin 484 TL’dir”