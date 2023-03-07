Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, katılanlara kandil simidi, hurma ve bal şerbeti ikramında bulunuldu.

Programa katılanlar, imam tarafından verilen vaazın ardından cemaatle yatsı namazını kıldı.

Namazın ardından Müslümanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Diğer kentlerindeki camilerde de Berat Kandili vesilesiyle programlar düzenlendi, bazı camilerde de depremzedeler için yardım etkinliği gerçekleştirildi.