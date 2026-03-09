Yangınlar nedeniyle toplam 1.581.000 TL maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangınların muhtemel nedenlerini açıkladı. Elektrik kaynaklı kısa devreler, araç motorlarından sızan yakıtın sıcak aksamlarla teması sonucu çıkan alevler, fritöz içinde unutulan yağın ısınması ve tutuşması, odun sobasında odunları tutuşturmak için kullanılan benzinden çıkan alevler ile çöp bidonlarına dökülen sönmemiş kömürlerin yangınlara yol açtığı bildirildi.

Özel servis olayları ise halkın güvenliği ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütüldü. İtfaiye ekipleri, yangına karşı tedbir alma çalışmalarının yanı sıra, demir korkuluklar veya araç motor bölümlerinde sıkışan kedileri kurtardı, asansörde mahsur kalan kişileri serbest bıraktı ve kuyuya düşen keçiyi kurtardı. Ayrıca, ağaçta sıkışan kuşların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazalarında yol güvenliğinin sağlanması ve araçta sıkışan kişilerin kurtarılması ile hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma için hastaneye sevki de özel servis kapsamında gerçekleştirildi.

Yetkililer, vatandaşları elektrikli cihazların kullanımına ve soba, fritöz gibi yanıcı malzemelerin güvenli kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyardı.