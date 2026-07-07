Polis Basın Subaylığı'nın yayımladığı haftalık trafik raporuna göre, bir haftalık sürede meydana gelen 62 kazanın 23'ü yaralanmayla, 39'u ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 29 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca nedenleri arasında 23 kazayla süratli araç kullanımı ilk sırada yer alırken, bunu 16 kazayla kavşakta durmama, 11 kazayla dikkatsiz sürüş, 7 kazayla yakın takip ve 5 kazayla diğer etkenler izledi.

Kazaların ilçelere göre dağılımında ise Girne 25 kazayla ilk sırada yer aldı. Lefkoşa'da 17, Gazimağusa'da 11, İskele'de 7 ve Güzelyurt'ta 2 trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan aynı tarihler arasında ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 bin 386 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 2 bin 798 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla ihlal 918 sürücüyle süratli araç kullanmaktan kaynaklanırken, 283 sürücü seyrüsefersiz araç kullanmaktan, 172 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan, 120 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 100 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 84 sürücü emniyet kemeri takmamaktan ve 73 sürücü alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimler kapsamında ayrıca 342 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.