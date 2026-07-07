Zanlı hakkında 37 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilme emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Yusuf Menekşeli, zanlının "birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal" ve "KKTC topraklarından izinsiz ayrılma" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, A.Ş.'nin 2025 yılı Ağustos ayında Lefkoşa'da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs'a geçtiğini, KKTC topraklarını izinsiz terk ettikten sonra 6 Temmuz 2026 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının suçunu kabul ettiğini ve KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu ise zanlının yasa dışı yollarla ülkeyi terk ettiğini, işlediği suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girdiğini belirterek, 37 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, A.Ş.'nin 37 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.