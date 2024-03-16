Yaşanan durumla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.03.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Çatalköy’de, Belediye Binası önünde, H.Ü. (E-40), 243 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, su faturasının fazla geldiği gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı, çevrede bulunan insanları korkutmak maksadıyla gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.