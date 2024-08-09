KKTC’de, kısa bağırsak sendromu hastalığıyla doğan 3 yaşındaki Özalp Özdoğanoğlu, geçen sene İzmir'deki 10'uncu ameliyatından sonra döndüğü memleketinde tedavi sürecinde uzak kaldığı 8 yaşındaki ağabeyi Özker'e kavuştu.

Özalp'in çocukluğunu yaşamaya başladığını söyleyen Besime Özdoğanoğlu, "En büyük hayalim çocuklarımın aynı bahçede oynadığını görmekti. Şimdi Özalp ağabeyiyle top oynuyor, koşuyor. Onları böyle görmek bizim için en büyük mutluluk" dedi. Özalp, bağırsaklarındaki genişleme nedeniyle 11'inci kez ameliyat olmaya hazırlanıyor.

KKTC'de 24 Mart 2021'de, kısa bağırsak sendromuyla dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, bugüne dek 10 farklı operasyon geçirdi. Doğduğundan beri, belirli aralıklarla uzun süre hastanede yatarak tedavi gören Özalp, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde 10'uncu ameliyatını olduktan sonra 13 Nisan 2023'te taburcu olup memleketine gitti. Bir yılı aşkın süredir kendi evinde, annesi Besime ve babası Salih Özdoğanoğlu (35) ile yaşayan Özalp, ağabeyi Özker ile birlikte çocukluğunu yaşıyor. Özalp'in bağırsağı kısa olduğu için daha önce bağırsak uzatma işlemi yapıldığını anlatan Besime Özdoğanoğlu, son operasyonda ise sıvı tutulumu için kalın bağırsağa yama yapıldığını belirtti.

Çocukluğunu hastanede geçiren küçük oğlunun 1,5 yıldır evinde olduğunu dile getiren Besime Özdoğanoğlu, "Özalp'in bağırsağında genişlik var, daraltmak gerekebilir. EÜ'de bu nedenle takip ediliyor. 11'inci ameliyatı bu nedenle gerçekleştirilecek. Ben de hemşireyim ama oğlumun özel durumu nedeniyle çalışmıyor, tüm zamanımı çocuklarla geçiriyorum. Özalp'e şu anda kateter takılı. Kreşe gönderirsem çocuklar yanlışlıkla çeker diye evhamlanıyorum. Bu nedenle sürekli yanındayım" dedi.

Özalp'in 19 aylıkken yürüdüğünü ama her yürüdüğünde ameliyata girdiğini anlatan ve hastalığa bağlı olarak da gelişiminde gerileme olduğunu belirten Özdoğanoğlu, "Dil terapisine başlayacağız. Konuşmasını geliştirmek istiyoruz. Ama algılaması gayet iyi. 1 yıldır evdeyiz, kendini toparladı. Ama 2 yaşına kadar çok hastanede kaldı. Bu durum gelişimini etkiledi. 1 yıldır gelişimsel olarak çok fark var" ifadelerini kullandı.

Özalp'in hareketli bir çocuk olduğunu dile getiren Özdoğanoğlu, "Koltuklara tırmanıp iniyor, koşup oynuyor. Çok hareketli, hiç durmuyor. Evimizin bahçesinde kedi köpek ile birlikte keçilerimiz var. Onlarla çok mutlu. Evde oyun alanı var. Ağabeyi Özker, futbola gidiyor, bateri çalıyor. En büyük hayalim çocuklarımın aynı bahçede oynadığını görmekti. Şimdi Özalp ağabeyiyle top oynuyor, koşuyor. Onları böyle görmek bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

Kaynak: DHA