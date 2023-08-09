-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Ekmeğe bir zam daha geliyor...

Gündem Kıbrıs'a konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, un fiyatlarının bir kez daha zamlandığını belirterek, artan elektrik ve akaryakıt fiyatları karşısında başka çarelerinin kalmadığını belirtti.

'Fırıncılar enflasyon altında eziliyor' diyen Çıralı, ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni fiyat düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.