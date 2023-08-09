-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay
Ekmeğe bir zam daha geliyor...
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı
Gündem Kıbrıs'a konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, un fiyatlarının bir kez daha zamlandığını belirterek, artan elektrik ve akaryakıt fiyatları karşısında başka çarelerinin kalmadığını belirtti.
'Fırıncılar enflasyon altında eziliyor' diyen Çıralı, ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni fiyat düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.