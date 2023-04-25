Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışı seçmen için oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü başlayacak.

KKTC’de de 3 temsilcilikte oy kullanma işlemi yapılacak.

KKTC’DE HANGİ TARİHLERDE, NERELERDE OY KULLANILACAK?

KKTC’de bulunan seçmenlerin oy kullanabileceği noktalar şunlar;

Lefkoşa: Atatürk Kapalı Spor Salonu 27 Nisan-9 Mayıs arası / 13 gün

Gazimağusa: DAU Lala Mustafa Paşa Spor Salonu 27 Nisan-9 Mayıs arası/13 gün

Güzelyurt: Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu 29 Nisan-1 Mayıs arası/3 gün

KKTC’DE HANGİ GÜN VE SAATLERDE OY VERİLEBİLECEK?

Türkiye YSK, büyükelçilikler ve başkonsoloslukların olduğu merkezlerde oy verme işleminin hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise 09.00- 18.00 saatleri arasında yapılabileceğini duyurmuştu.

Buna göre KKTC’deki vatandaşlar, elçiliğin bulunduğu Lefkoşa ile başkonsolosluğun bulunduğu Gazimağusa’da 27 Nisan itibarıyla hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Güzelyurt’ta ise 29 Nisan’da başlayacak oy verme işlemleri 09.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura, yani 28 Mayıs Pazar gününe kalması halinde ise 20-24 Mayıs’ta hafta içi ve hafta sonu 08.00-23.00 saatleri arasında oy verilebilecek.

Oy kullanmak için randevu alınmasına gerek bulunmuyor.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin yanı sıra Türkiye’de sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında da oy kullanabilecek.

Türkiye seçimleri için KKTC’nin de aralarında olduğu toplam 74 ülkedeki 177 temsilcilikte oy kullanılacak.

TÜRKİYEDEKİ SEÇİMLERE KAÇ ADAY, KAÇ PARTI, KAÇ İTTİFAK KATILACAK?

Türkiye, 14 Mayıs’ta 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmeye hazırlanıyor.

Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

Milletvekili Genel Seçimi’ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek

Bazı siyasi partiler, “Cumhur”, “Millet”, “Ata”, “Emek ve Özgürlük” ve “Sosyalist Güç Birliği” ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçimde yarışacak.