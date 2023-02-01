-ÖZEL HABER

Meteoroloji Uzmanı, Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay, önümüzdeki günlerde ülkemizdeki hava durumunun nasıl olacağını Gündem Kıbrıs'la paylaştı.



Pazar gününü Pazartesine bağlayan gece KKTC'de yüksek kesimlere kar yağışı beklendiğini aktaran Oktay, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyledi.



İşte gün gün KKTC'de yaşanacak hava durumu:

1 Şubat Çarşamba: Öğle saatlerinde etkili sağanaklar yaşanacak

2 Şubat Perşembe: Hava açık ve az bulutlu olacak

3 Şubat Cuma Yer yer sağanak yağmur görülecek

4 Şubat Cumartesi: Hafif yağış beklentisi mevcut

5 Şubat Pazar: Çok bulutlu ve yer yer etkili sağanak yağmur gece yarısı yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali

Oktay, Önümüzdeki hafta 6 Şubat itibariyle ülkemizin oldukça soğuk bir hava sisteminin etkisine gireceğini belirterek, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, 12 dereceye kadar süşeceğini söyledi.