“1.Akdeniz Göleti-Girne, 2. Akova Göleti -Gazimağusa , 3-Arapköy Ayandere Göleti- Girne, 4- Arapköy Uzundere Göleti-Girne, 5. Ayluga Çanakkale Göleti, Tatlısu Gölü- Gazimağusa, 6. Bafra Sulak Alanı- İskele, 7. Beşparmak Alagadi Göleti- Girne, 8. Dağyolu Göleti –Girne, 9. Değirmenlik Göleti- Lefkoşa, 10. Engomi Tuzla Göleti, Glapsides 1 ve Glapsides 2- Gazimağusa, 11. Ergazi Sayadere Göleti-İskele, 12. Geçitkale Eğridere Göleti-Gazimağusa, 13. Geçitköy Dağdere Göleti- Girne, 14. Gemikonağı Göleti-Lefke, 15. Gölbaşı Sınırüstü Göleti-Gazimağusa, 16. Gönendere Göleti-Gazimağusa, 17. Gönyeli Barajı- Lefkoşa, 18. Güzelyurt Barajı-Güzelyurt, 19. Hamitköy Göleti-Lefkoşa, 20. Haspolat Göleti 1 ve 2 Lefkoşa, 21. Kanlıköy Barajı- Lefkoşa, 22. Karşıyaka Göleti-Girne, 23. Koruçam Göleti-Girne, 24. Köprü Göleti-Gazimağusa, 25. Mehmetçik Sulak Alanı-İskele, 26. Mersinlik Göleti-İskele, 27. Serdarlı Göleti- Gazimağusa, 28. Şahinler Göleti- Güzelyurt, 29. Şirinevler Göleti-Girne, 30. Tatlısu Portakkallı Dere Göleti-Gazimağusa, 31. Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı-Gazimağusa, 32. Yenişehir Gülseren Sulak Alanı- Gazimağusa, 33. Yuvacık Ovgos Göleti- Güzelyurt.”

Gölet, baraj ve sulak alanların isimleri ve bağlı oldukları ilçeler şöyle:

Resmi Gazetede yayımlanan tüzüğe göre ülkede koruma altında 33 sulak alan bulunuyor.

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