KKTC İstatistik Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, hayat pahalılığı bir önceki aya göre yüzde 2.10 olurken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.65, bir önceki yılın Mart ayına göre ise yüzde 66.97 oldu.

-En fazla artış yüzde 5.20 ile lokanta ve oteller ana grubunda

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5.20 ile "lokanta ve oteller" ana grubunda gerçekleşti.

Sağlık ana grubunda yüzde 4.86, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.30, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.15, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2.88, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2.35, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 1.18, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.93, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.74, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.52, eğitim ana grubunda yüzde 0.14 ve haberleşme ana grubunda ise yüzde 0.08 artış gerçekleşti.

-493 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 493 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş saptandı.

-En yüksek fiyat artışı gösteren 3 ürün kavun, gazete ve üzüm

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 126.77 kavun, yüzde 60.00 gazete (Kod:7) ve yüzde 49.68 ile üzüm oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 37.47 çiçek lahanası, yüzde 31.85 beyaz lahana ve yüzde 30.21 ile maydanoz oldu.