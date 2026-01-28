-ÖZEL HABER-

Çakıcı, “Ruh sağlığı sorunu dünya çapında bir sorun. Dünyadaki her üç-dört kişiden biri, yani yüzde 25-30’luk bir kesim, hayatı boyunca en az bir kez ruhsal hastalık geçiriyor. Bu, 6 milyarlık dünyada yaklaşık 2 milyar insan demek. Dünyadaki bazı ülkeler bu açıdan daha riskli. Savaş gören, göç yaşayan, ekonomik zorluklar çeken, ayrımcılığa maruz kalan ve koloni geçmişi olan toplumlar bu sorunları çok daha ağır yaşıyor” dedi.

Ruhsal sağlık problemleri arasında birinci sırada majör depresyon, ikinci sırada anksiyete bozukluklarının yer aldığını belirten Çakıcı, “Majör depresyon, çökkün hissetmek, moralsiz ve mutsuz olmak, içinden bir şey yapmak gelmemesi, eskiden zevk alınan şeylerden artık zevk alamamak, uyku ve yeme sorunları, dalgınlık ve unutkanlık, kendini değersiz hissetme ve son aşamada ölmeyi düşünme gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerden en az beşi 15 günden fazla her gün görülüyorsa mutlaka bir uzmana danışmak şart. Kişi gün boyu böyle hissedecek ve çevresinden de fark edilecek” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde majör depresyon oranı yüzde 23”

Çakıcı, KKTC’de majör depresyon oranının yüzde 23 olduğunu ve bu oranın Japonya’da yüzde 3 olduğunu belirterek, “Anksiyete oranımız yüzde 12, anksiyete Avrupa ülkelerinde yüzde 9’un altında. Psikolojik travma oranı AB ülkelerinde yüzde 9’un altında iken bizde yüzde 19 civarında. Uyuşturucu kullanımı 2003’e kıyasla üç kat artmış durumda. Kumar bağımlılığı 2007’de yüzde 7 iken şu anda yüzde 14.6. Tüm oranlarımız yıllar içinde yükseldi” dedi.

“Toplum yaralı…”

“Ruhsal hastalık oranlarında Kuzey Kıbrıs, dünyanın en yüksek bölgelerinden biridir. Savaşlar, göçler ve ekonomik krizler bu tabloyu etkiliyor. Bunları yalnızca hastalara bakarak değil, saha çalışmaları yaparak ve dünya çapında yayımlanan verilerle gözlemliyoruz” diyen Çakıcı, toplumun yaralı olduğunu vurguladı.

“Yaşadığımız ruhsal sorunlar ciddi boyutlarda”

Çakıcı, “Toplumumuz savaşlar nedeniyle yaralı ve ekonomik bunalımlar, bankaların çöküşü, depremler, sel baskınları ve Covid-19 salgını gibi travmalarla sarsıldı. Covid sonrası daha büyük ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Siyasi atmosfer güven verici değil, adaletsizlik hissediliyor. Tüm bunlar, Kıbrıs’ta ruhsal sağlığı ciddi şekilde etkiliyor. Yaşadığımız ruhsal sorunlar ciddi boyutlarda” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu kullanımı 11-12 yaşlara düştü”

Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, uyuşturucu kullanımı ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çakıcı, “Uyuşturucu kullanımı ilkokullara kadar düştü. 11-12 yaş aralığında uyuşturucu kullanımı yüzde 1. Ancak 15-16 yaşta ilk denemeler artıyor ve bu yaş grubu en riskli dönem” dedi. 1996’dan bu yana uyuşturucu üzerine yaptıkları bilimsel çalışmalarını hatırlatan Çakıcı, “Bugüne kadar bu konuda 8 bilimsel çalışmamız oldu. 23 yıllık bir takip çalışmamız var. Elimizde 30 yıllık veriler ve iki ayrı eğitim programı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Çakıcı: Uyuşturucu rehabilitasyonu kapalı alanlarda değil, yaşayarak olmalı

Barış ve Ruhsal Hastalıklar Hastanesi’nin çok boyutlu hizmet sunduğunu anlatan Çakıcı, “Alkol veya madde kullanımının ilk evresindeki hastaları burada tedavi edebiliyoruz; buna AMATEM diyoruz. Ancak tamamen bağımlı bir kişi burada tedavi olamaz, onun rehabilitasyonu gerekir. Bu bir ‘beyin yıkama operasyonu’ gibi bir süreç ve kapalı kilitli alanlarda değil, insanların yaşayabileceği ortamlar olmalı” dedi.

Çakıcı, rehabilitasyon için örnek olarak “Pembe Köşk” uygulamasını anlattı: “Burada bir tatil köyünde altı ay kalabilir, ancak bir odada altı ay kalamazsınız. Biz üç aylık kısa bir rehabilitasyon dönemini Pembe Köşk’te uyguluyoruz. Bu yöntem, devletin maliyetinin yaklaşık beşte biri-altısı kadar” diye konuştu.

Hastalarının yalnızca KKTC’den değil, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden de geldiğini vurgulayan Çakıcı, uyuşturucu bağımlılığında etkin ve yaşama odaklı rehabilitasyon modellerinin önemine dikkat çekti.

Çakıcı Gazimağusa’da Ruh Sağlığı Koruma Merkezi açılmasını da önemli bir adım olarak değerlendirdi.