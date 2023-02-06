Kıbrıs’ta saat 03.17 sıralarında deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü henüz bilinmezken sarsıntının yaklaşık 1 dakika boyunca devam etmesi vatandaşları tedirgin etti.
Sarsıntı KKTC'nin birçok bölgesinde hissedildi.
Kıbrıs’ta saat 03.17 sıralarında deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü henüz bilinmezken sarsıntının yaklaşık 1 dakika boyunca devam etmesi vatandaşları tedirgin etti.
Sarsıntı KKTC'nin birçok bölgesinde hissedildi.
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