Alithia gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları ve bu konunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında görüşüldüğüne dair bilgilerle ilgili dün sorulan bir soruya yanıt veren Zaharova, Rusya vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri verilmesinin çok geciktiğini ve 21 Eylül’de Lefkoşa’nın kuzeyine konsolosluk heyeti gönderildiğini söyledi.

Başvuruların kabulü için iki seyyar konsolosluğun çalıştığını ve bu konsoloslukların pasaport başvurularını kabul etme yetkisinin bulunduğunu belirten Zaharova, 70’den fazla Rus’tan başvuru alındığını; 15 çocuğa pasaport verildiğini ve çok sayıda çocuk tarafından Rusya vatandaşlığı almak için başvuru yapıldığını ifade etti.

Habere göre Zaharova, sağlık sebeplerinden ötürü evinden çıkamayan vatandaşların da seyyar konsolosluk memurları tarafından ziyaret edildiğini ve bu kişilerin de hizmet alabildiğini söyledi.

Bu çalışmaların devam edeceğine işaret eden Zaharova, Lefkoşa’nın kuzeyinde konsolosluk hizmeti alan Rusya vatandaşı sayısının 1000’e yaklaştığını belirtti.

Zaharova, bir sonraki konsolosluk hizmeti heyetinin Eylül sonu Lefkoşa’nın kuzeyine gönderileceğini kaydetti.