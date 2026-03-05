Alithia gazetesi avukatın disiplin kurulu önünde iki suçla karşı karşıya bulunduğunu ve bunlardan birini kabul ettiğini yazdı.

Gazete avukata yöneltilen ikinci suçlamanın ise şirketinin web sitesi aracılığıyla, Güney Kıbrıs’ta daimî olarak ikamet etmeyen yabancı müşterilerine, KKTC’deki gayrimenkuller de dahil olmak üzere “Kıbrıs” topraklarının tamamında gayrimenkul satın alımı veya gayrimenkul yatırımı için hizmet sağladığı reklamı yapmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Disiplin kurulu tarafından verilen kararda bu tavrın meşru mesleki davranış sınırlarını aştığı ve avukatlık mesleğiyle uyumsuz olduğunun vurgulandığını yazan gazete, bunun üzerine avukatın suçlu bulunduğunu ve kendisine ceza verilmesinin beklendiğini ekledi.