Haravgi gazetesi, “Larnaka Bölgesinde Sivil Savunma Sığınaklarıyla İlgili Karışıklık” başlıklı haberinde Larnaka bölgesindeki Sivil Savunma sığınaklarında yaşanan inanılmaz karışıklığın, vatandaşlar arasında büyük bir kargaşaya yol açmasının tekrarlanan alarmların ardından ortaya çıktığını yazdı.

Gazete “Dromoloksia(Mormenekşe)-Meneu” Belediye Başkanı Kipros Androniku’nun da durumu izah eden açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre Androniku, Sivil Savunma tarafından belediyenin sığınıklarına ilişkin bilgilendirme yapılmadığını buna bağlı olarak vatandaşlara da bilgi verilemediğini ifade etti.

Androniku dün yaptığı ikinci açıklamada, belediyeye bağlı bölgelerdeki sığınaklar konusunda Sivil Savunmadan resmi bilgilendirme istediklerini yineledi.

Sivil Savunma Basın Sözcüsü Panayiotis Liasidis, Larnaka bölgesinde yeterli sığınağın bulunmadığını kabul ederken önemli bir iyileştirmenin gerekli olduğunu belirtti.