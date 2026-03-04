Rum Milli Güvenlik Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında basının karşısına geçen İçişleri Bakanı Konstantinos Yorgiu, SMS sisteminin devreye alınacağını Rum Radyosu tarafından canlı yayınlanan açıklamasında açıkladı.

Yergiu olağanüstü hal durumunda sivil halkın yapması gerekenleri de sıraladı.

Buna göre halktan, “yazılı mesaj almaları durumunda sakin kalmaları, yaşadıkları binalarda bodrum katı varsa panik yapmadan oralara ya da komşu evlerin bodrum katlarına gitmeleri" istendi.

Halktan, “mesaj geldiğinde, bir bina içerisinde bulunuyorlarsa, kapılardan ve pencerelerden uzak kalmaları, dış mekanda iseler en yakın binaya kaçmaları” da istendi.

Okul ve hastanelerde personelin, gerekli protokolleri uygulayacağı belirtildi ve vatandaşların, yeni bir emre kadar bodrum katlarında ya da bina içlerinde kalmaları gerektiği kaydedildi.