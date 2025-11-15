Bunlar da ilginizi çekebilir

Davete gelenler arasında AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan'ın yanı sıra Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da yer aldı.

Resepsiyona, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Askeri Ateşe Albay Ramazan Türkmen, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'ün yanı sıra çok sayıda diplomat, asker ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

KKTC Brüksel Temsilcilik konutunda düzenlenen davette, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Gizem Alpman ve eşi Jentoff Celen tebrikleri kabul etti.

