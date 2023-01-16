Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin desteği ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) birlikte yürüttükleri “KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi”nin açılış töreni, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, GİAD ve GİKAD arasında imzalanan protokolle ilki gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin katkılarıyla hayat bulan, Tangül Çağıner Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de sponsor olarak katkıda bulunduğu projenin açılış etkinliğine KEİ Koordinatörü Ömer Cihan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başaran ile GİKAD, GİAD ve Tangül Çağıner Vakfı temsilcileri katıldı.

GİKAD ve GİAD’dan alınan bilgiye göre proje; MEB tarafınca da uygun bulunan İskele ve Karpaz bölgelerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu olmak üzere 5 okulda uygulanacak, belirlenen okullardan 14 öğrencinin katılımı ile toplam 70 öğrenci projeye dâhil edilecek.

Ders yılının ilk yarısında teori, ikinci yarısında da uygulamalı olacak şekilde icra edilecek proje için gerekli olan tüm araç ve gereçler GİAD/GİKAD tarafından tedarik edilecek.

Bunun yanı sıra projenin adı olan “KKTC’nin Girişimci Çocukları” marka tescil kapsamında değerlendirilecek ve GİAD/GİKAD’a ait bir çocuk girişimciliği markası olarak tescillenecek.

KKTC geneli kırsal bölgelerdeki ortaokul düzeyinde eğitim alan öğrencilerin, girişimcilik kavramını tanımalarını ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan proje ile öğrencilerin hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor.