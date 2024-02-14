Bakanlar Kurulu tarafından, KKTC'nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper’in görev süresinin uzatılmasına karar verildi. Harper’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karar şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, E.T(K-I)787-2019 sayı ve 19.11.2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC Londra Temsilciliğine Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atanan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından nakli yapılan Metin Harper'in görev süresinin, 13 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılmasına ve adı edilenin görev süresinin sona ermesiyle ilgili tarihten itibaren eski görevine iade edilmesine karar verdi.”