Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

03.11.2023 tarihinde, Ercan Hava Limanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen J.A.P (E-42) ve T.B.B (E-41)’nin yapılan muhaceret kontrolünde, önceden KKTC’ye girişlerinin olmadığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların 02.11.2023 tarihinde, Beyarmudu’nda tespit edilemeyen bir yerden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, yasal olmayan yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

