Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.05.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, KKTC’ye giriş yapan H.K.(E-45)’ın üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 78 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hasssa terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.