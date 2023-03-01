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Üstel'in basın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-Deprem felaketinden dersler çıkarmalıyız. Bilime kulak vermeliyiz.

-Ülkemizde olabilecek bir felakete karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Depreme dayanıklılık testleri yapılmaya başlandı. Sivil Savunma ve İtafiyenin geliştirilmesi için Meclis'te kurduğumuz komite çalışmalarına devam ediyor.

-Çalışmalar tamamlanmalı ve tedbir almakta geç kalmamalıyız.

-Komiteye de çağrıda bulunmak istiyorum, çalışmalarınızı bir an önce tamamlayın. Harekete geçmek için beklediğimiz şey bize sağlanacak kaynağın hemen oluşturulmasıdır.