Üstel'in basın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
-Deprem felaketinden dersler çıkarmalıyız. Bilime kulak vermeliyiz.
-Ülkemizde olabilecek bir felakete karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Depreme dayanıklılık testleri yapılmaya başlandı. Sivil Savunma ve İtafiyenin geliştirilmesi için Meclis'te kurduğumuz komite çalışmalarına devam ediyor.
-Çalışmalar tamamlanmalı ve tedbir almakta geç kalmamalıyız.
-Komiteye de çağrıda bulunmak istiyorum, çalışmalarınızı bir an önce tamamlayın. Harekete geçmek için beklediğimiz şey bize sağlanacak kaynağın hemen oluşturulmasıdır.
Yorumlar