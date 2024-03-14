Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, bu akşam son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, bu akşam 3 farklı mağlubiyet almadığı takdirde çeyrek final kapısını aralayacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında ise Fenerbahçe yükselmeye devam ediyor.

İşte Konferans Ligi güncel şampiyonluk yüzdeleri;

10- MOLDE - YÜZDE1.5

9- AJAX - YÜZDE 2.3

8- DİNAMO ZAGREB - YÜZDE 3.8

7- VİKTORİA PLZEN - YÜZDE 4.16- CLUB BRUGGE - YÜZDE 4.2

5- MACCABİ TEL AVİV - YÜZDE 7.6

4- FİORENTİNA - YÜZDE 14

3- FENERBAHÇE - YÜZDE 17.4

Konferans Ligi şampiyonluk oranlarının güncellenmesiyle birlikte, geçtiğimiz haftalarda 6. sırada yer alan Fenerbahçe üç sıra birden atlayarak 3. sıraya yükselmiş durumda.

2- LİLLE - YÜZDE 18

1- ASTON VİLLA - YÜZDE 23.9