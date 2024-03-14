Türkiye Milli Takımı EURO 2024'ün son provasını Polonya ile yapacak Türkiye Milli Takımı EURO 2024'ün son provasını Polonya ile yapacak

Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, bu akşam son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, bu akşam 3 farklı mağlubiyet almadığı takdirde çeyrek final kapısını aralayacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında ise Fenerbahçe yükselmeye devam ediyor.

İşte Konferans Ligi güncel şampiyonluk yüzdeleri;

10- MOLDE  - YÜZDE1.5

9- AJAX -  YÜZDE 2.3

8- DİNAMO ZAGREB - YÜZDE 3.8

7- VİKTORİA PLZEN - YÜZDE 4.16- CLUB BRUGGE - YÜZDE 4.2

5- MACCABİ TEL AVİV - YÜZDE 7.6

4- FİORENTİNA - YÜZDE 14

3- FENERBAHÇE - YÜZDE 17.4

Konferans Ligi şampiyonluk oranlarının güncellenmesiyle birlikte, geçtiğimiz haftalarda 6. sırada yer alan Fenerbahçe üç sıra birden atlayarak 3. sıraya yükselmiş durumda.

2- LİLLE - YÜZDE 18

1- ASTON VİLLA - YÜZDE 23.9

Editör: Pelin Yükselay