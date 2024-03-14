Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, bu akşam son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, bu akşam 3 farklı mağlubiyet almadığı takdirde çeyrek final kapısını aralayacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında ise Fenerbahçe yükselmeye devam ediyor.
İşte Konferans Ligi güncel şampiyonluk yüzdeleri;
10- MOLDE - YÜZDE1.5
9- AJAX - YÜZDE 2.3
8- DİNAMO ZAGREB - YÜZDE 3.8
7- VİKTORİA PLZEN - YÜZDE 4.16- CLUB BRUGGE - YÜZDE 4.2
5- MACCABİ TEL AVİV - YÜZDE 7.6
4- FİORENTİNA - YÜZDE 14
3- FENERBAHÇE - YÜZDE 17.4
Konferans Ligi şampiyonluk oranlarının güncellenmesiyle birlikte, geçtiğimiz haftalarda 6. sırada yer alan Fenerbahçe üç sıra birden atlayarak 3. sıraya yükselmiş durumda.
2- LİLLE - YÜZDE 18
1- ASTON VİLLA - YÜZDE 23.9