Ailesine yük olmamak, üniversite okurken bir yandan da harçlığını çıkarmak için çalışıyordu. Yol verme-alma kavgası onu hayattan kopardı.



Eren Peker henüz 20 yaşındaydı. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisiydi. Hafta sonları taksicilik yaparak geçimini sağlıyordu. Karatay ilçesindeki Alaaddin Bulvarı'ndan yolcu aldı. O sırada başka bir araç sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden Peker, bir süre sonra yolcusunu indirdi. Tartıştığı araç, peşinden ayrılmamıştı. Karşı taraf Peker'in yolunu kesti. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker'e saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Peker, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç yaşamını yitirdi.



Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyse şimdi şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.