Yeni listeyle birlikte süt başta olmak üzere kooperatifin birçok ürününde fiyat artışı yapıldı.

Açıklanan tavsiye edilen market satış fiyatlarına göre, KOOP UHT yağlı ve yarım yağlı sütlerin 1 litrelik ambalajları 60 TL’den satışa sunulacak. Yağsız sütün litre fiyatı 69,55 TL’ye yükselirken, laktozsuz sütün fiyatı 76,50 TL olarak belirlendi.

Özel kategoride yer alan ürünlerde de artışlar yaşandı. Vitaminli sütün litre fiyatı 78,75 TL olurken, keçi sütü 80,15 TL’den raflarda yerini alacak. Pastörize yağlı sütün litre fiyatı ise 76,55 TL olarak açıklandı.

Küçük ambalajlı ürünlerde de yeni fiyatlar geçerli olacak. 200 mililitrelik UHT sütlerin satış fiyatları 13,95 TL ile 17,10 TL arasında değişirken, aromalı sütlerin fiyatı 22 TL seviyesine yükseldi.

KOOP SÜT’ün yayımladığı güncel listede ayrıca ayran, yoğurt, hellim ve diğer süt ürünlerinde de fiyat güncellemeleri yapıldığı belirtildi. Yeni fiyatların 2 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.