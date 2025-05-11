Bugün saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, 134 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen E.S.K. (E-27), kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü bir şahsa bıçak salladı, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Tutuklanan şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da rahatsızlık veren alkollü kişiye tutukluluk

Gazimağusa’da Kemal Server Caddesi’nde dün saat 23.30 sıralarında alkollü halde yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı.

Nefes örneği vermeyi reddeden A.N.N. (E-30) hakkında soruşturma devam ediyor.