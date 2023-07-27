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Kaza sonucu yaralanan UM 956 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 12:20 sıralarında, Alayköy'de Kemal Deniz Caddesi üzerinde, Mehmet Hilmi SÖNMEZ (E-21) yönetimindeki GG 907 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa dönüşe geçtiğinde, arkasında aynı istikamete doğru seyreden Cem Aksel (E-34) yönetimindeki UM 956 plakalı motosiklet ile kavşak üzerinde, önündeki araçların hareket etmesini beklemeden GG 907 plakalı aracı sağdan geçmeye çalıştığı sırada, dikkatsizliği sonucu GG 907 plakalı aracın sağ arka tekerleğine çarptı.

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