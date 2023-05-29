Aydın’ın Kuşadası ilçesinin sembolü ve endemik bitkisi tülüşah, bu yıl ilk olarak ilçenin simgesi tarihi Güvercinada'da açtı.

Sözcü'nün haberine göre, adını Milli Parkı’da içine alan Samson Dağları'nın antik ismi olan Mykale'den alan tülüşahlar (Rhaponticoides mykalea) ilk defa Kuşadası'ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan endemik bitki olma özelliği taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı kapsamında koruma altına alınan endemik bitkinin gelecek kuşaklara bırakılması için doğa dostları da büyük bir mücadele veriyor.

Koparmanın cezası 244 bin lira

2 metreyi geçen boyları ve sarı rengiyle, yerli-yabancı görenlerin ilgisi çeken tülüşahı koparmanın bu yıl ki cezasının 244 bin 315 lira olduğu öğrenildi.