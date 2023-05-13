1- BAŞKALARININ BAŞINA GELEN KÖTÜ OLAYLARDAN HAZ ALIRLAR

Kötü niyetli insanlar genellikle dışarıya ne düşündüğünü ya da istediğini söyleyemez. Bu karakterdeki insanlar, başka birinin başına gelen felakete üzülmez aksine haz alırlar.

2- KONTROL SORUNU

Hayatlarının her alanında kontrol onların elinde olmalıdır. Bu sebeple böyle insanlara güvenmeniz sizin büyük kalp kırıklıkları yaşamanıza sebep olabilir.

3- YALAN SÖYLEMEYE BAĞIMLIDIRLAR

İstemli ya da istemsiz sürekli yalan söylerler. Onlara istedikleri şekilde hizmet etmeyen bir gerçekliği manipüle etmek için yalanı bir araç olarak kullanırlar.

4- YANINIZDAYKEN GARİP HİSSEDERSİNİZ

Eğer çevrenizde böyle biri varsa ve sürekli güvensizlik gibi kötü hissiyatlarınız varsa onu hayatınızdan çıkarmalısınız.

5- SİZİ KANDIRABİLİRLER

Gerçekliği kendi istekleri doğrultusunda kontrol etmek, bu insanlara güç verir. Bu kişiler, sizi çevrenizdeki insanlar ve kendiniz hakkında farklı düşüncelere yönlendirebilir.

6- PİŞMANLIK DUYMAZLAR

Bu tip özelliklere sahip karakterdeki kişiler yaptıklarından asla pişmanlık duymazlar. Onlar özür dilemezler. Çünkü bu onlar için başarısızlık demektir.

7- ZALİMDİRLER

Çevresindeki herkese zarar verebilirler. Fiziksel zarar olmasa bile hayatlarındaki kişilere psikolojik şiddet uygulayabilirler.

8- SORUMLULUK ALMAZLAR

Herhangi bir sorumluluk alıp başarısız olma ya da hata yapma durumlarından kaçınırlar. Bu sebeple sorumluluk almazlar. Yaptıkları kötülükleri de başka taraflara yönlendirmeye bayılırlar.

9- ARKADAŞLARI VE AİLESİ SİZİ UYARIYOR MU?

Arkadaşlarının ya da ailesinin sizi o kişi hakkında uyarması aslında oldukça önemlidir. Çünkü bu kişiler sizi kolayca manipüle edebilir. Eğer bu tarz bir uyarı alıyorsanız o kişiyi gözden geçirmenizde fayda var.

10- KÖTÜ ARKADAŞLARDIR

Eğer kötü arkadaşlarınızdan biri zor bir durumda sizin yanınıza geliyorsa sizin iyiliğiniz için oraya gelmiyordur.

11- IRKÇI, CİNSİYETÇİ VE HOMOFOBİKTİRLER

Genel olarak, iyi insanları birbirinden uzak tutmak ve dünyadaki daha kötü insanları yetiştirmek için bağnazlığı, homofobiyi, cinsiyetçiliği, ırkçılığı ve faşizmi kullanırlar.

12- HARİKA MANİPÜLE YETENEKLERİ VARDIR

Kötü insanlar, her türlü kötü niyetli davranış için iyilik gösterme kabiliyetine sahiptir.

13- HERKESİ KÜÇÜMSERLER

Kötü insanlar, karşılarındakileri aşağılamaya bayılırlar. Bu insanların hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Basitçe, 'Hayatımın o kısmından memnun olmadığın için üzgünüm, ama benim için önemli' demeniz yeterli olacaktır.

14- KAOS VE KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIRLAR

Bu kişilerin en etkili silahlarından biri de kaos ve kafa karışıklığıdır. Yaşayacağınız içsel çatışma onların yararına olacaktır ve gerginliğiniz, stresli haliniz ya da umutsuzluğunuz onlara ayrı bir haz verecektir.

15- GERÇEK KİŞİLİKLERİNİ ASLA BİLEMEZSİNİZ

Size gerçek kimliklerini ve kişiliklerini asla göstermezler. Sizi iyice inceleyip, çözdüklerine inandıktan sonra size göre hareket ederler. Onlar herkes için bambaşka insanlar olurlar.

16- SINIR TANIMAZLAR

Kötü insanlar, ısrarlı, dostane, yoğun, yapışkan ve sahtelerdir. Onları hayatınızdan çıkarsanız bile her zaman etrafınızda dolaşmaya devam ederler.