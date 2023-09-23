Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası 750 baz puanlık şahin faiz artışından sonra yine şahin sayılabilecek 500 baz puanlık faiz artışı yaptı.

Bununla beraber faiz oranı yüzde 30’a taşındı. Yüzde 30’lar seviyesi reel faiz oranına yakın olmasa da piyasanın öngörebildiği bir faiz oranı. Ekonomistlerin genel beklentisi de faizlerin yüzde 30’a yükseltilmesiydi.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek.

Faiz oranları bütün hayatımızı etkileyecek. Vatandaşın kredi kartından çektiği nakit avanslar, kullandığı kredi kartların gecikme faizlerinde artış yaşanacak. 3.80’ler civarında olan akdi ve gecikme faiz oranları yüzde 4’ler seviyesine gelecektir. Yıllık yüzde 50’ler seviyesinde maliyetle hem nakit avans, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanılabilecek, kredi kartı gecikmesine ilişkin faiz ödenecektir.

Tüm bunlar tüketimi kısma, ekonomiyi soğutmak için atılan adımlar. Burada güçlü bir iç tüketim var. Yüzde 139 kredi kartı kullanımında artış var. Yüzde 101’lik AVM harcamalarında artış var. İç talebin kısılarak kontrol altına alınması, enflasyonun dizginlenmesi asıl hedeftir. Burada hedeflenen şey tüketicilerin enflasyona sebep veren davranışlarının engellenmesidir.

KREDİ FAİZLERİ NASIL ETKİLENİR?

Faiz kararı kredi faizlerini de artıracaktır. İhtiyaç, taşıt, ticari kredilerde daralma olacaktır. Ticari kredileri ayırmak gerekiyor. Burada 50 bin olan faturasız kredi çekme limiti 250 bin TL’ye çıkarıldı. İşletme sahibi 250 bin TL’ye kadar fatura muafiyeti kullanıp, fatura karşılığı olmaksızın kredi kullanabilecek. Bunun üzerinde fatura karşılığı aranacak. Şu anda taşıt kredilerinde bir sınırlama söz konusu. Bankalar taşıt kredisi vermek istemiyor. İkinci konutu alan kişiler için de burada bir sınırlama var. Bir vatandaş şu anda araç kredisi çekme istese çok yüksek aylık ödemelerle karşılaşabiliyor. Şu anda tasarruf aracı olarak taşıt almak isteyen insanlar varsa vazgeçeceklerdir. Ancak ihtiyacı olan vatandaşlar kredi çekip ihtiyaçlarını gidereceklerdir.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Şu anda kredi kartlarında taksit sınırlandırması yok. Orta Vadeli Program’da (OVP) taksit sınırlandırması yapılacağına ilişkin ifade geçmiyor. Ama buna benzer, tüketim, harcama sınırlaması şeklinde enflasyonist ortamı bitirebilmek adına bazı önlemlerin alınabileceği konuşulmuştu. Şu anda kredi kartlarında limit sınırlaması, taksit sınırlaması yok. Limitler düşürülmedi tam aksine enflasyonist ortamdan dolayı aynı birim malı almak için daha fazla para gerektiği için bankalar kredi kartı limitlerini artırabiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI?

Faiz artışı sonrası mevduat faizlerinde güncelleme olacak. Şu anda KKM’ye devam ederseniz yüzde 25 faiz mevcut. KKM’den çıkarsanız yüzde 40-45 arası mevduat söz konusu. Yeni faiz artışı ile birlikte yüzde 50’lere yaklaşan bir mevduat faizi görebileceğiz bu da ciddi bir kazanç olacaktır. Vatandaşlar KKM’ye paralarını yatırmaktansa mevduata yatırmayı düşünebilir.”