Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi çerçevesinde yürütülen “usulsüz alınan diploma” soruşturması devam ediyor…

Üst düzey Polis B.S de iddiaların araştırılması kapsamında Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru , mahkeme huzurunda "usulsüz not girişimi ve İşletme Yönetimi yüksek lisans diploması verildiğini" iddia etti.

Polis, B.S'nin ilgili sahte belgeyi, Polis Genel Müdürlüğü’ne sunarak tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini iddiaları arasında aktardı.

Mahkeme, B. S'nin soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.