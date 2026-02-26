Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, özürsüz ve izinsiz görev yerlerine gitmeyen kamu çalışanlarına ilişkin denetim sürecine yönelik açıklama yaptı.

Bengihan, kamu kurumlarında görevli olup özürsüz ve izinsiz görev yerlerine gitmeyen çalışanların sendikaya bildirilmesi çağrısı üzerine 70 kamu çalışanının isminin kendilerine iletildiğini belirtti.

Sendikanın, Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde söz konusu isimlerle ilgili denetim ve soruşturma yapılması talebiyle Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na başvurduğunu ifade eden Bengihan, başkanlığın liste üzerinden 25 kamu çalışanıyla ilgili gerekli denetimleri yaptığını açıkladığını söyledi.

Açıklamada, geriye kalan kamu personelinin görev yaptıkları kurumlarda henüz denetim yapılmadığı, denetimler tamamlandığında sendikaya bilgi verileceğinin iletildiği kaydedildi.

Sendika, gönderilen denetim raporunu kişisel verilerin korunması yasasına uygun şekilde, ilgili personelin isimlerini yalnızca baş harfleriyle kamuoyu ile paylaştığını duyurdu.