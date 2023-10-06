KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlanan rapor paylaşıldı.

Açıklamada, rapora göre dört kişilik bir aile için Eylül 2023 tarihi itibariyle açlık sınırının 17 bin 74 TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 145,28, aylık 4358,4 TL yetişkin bir erkek için günlük 152,03 aylık 4560,9TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 162,04 aylık 4861,2 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 109,79 TL, aylık 3293,7 TL’dir. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 17074 TL’ dir” denildi.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkede eylül ayında % 3,27 enflasyon meydana geldiğinin anımsatıldığı açıklamada, 9 aylık toplam enflasyonun % 63,64 olduğu belirtildi ve asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiği savunuldu.