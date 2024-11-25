KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar, emekliler ve ücretli kesimlerin günden güne yoksullaştığı kaydedilirken, Anayasa’nın “Çalışanlar, işverenle olan ilişkilerinde ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ve düzenlemek amacıyla toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir” şeklinde düzenlenen 54. Maddesine işaret edildi.

Açıklamada, “Anayasaya rağmen, ekonomik krizin faturasını her zaman yaptığı gibi yine çalışanlara, emeklilere, ücretli kesimlere kesmek için her türlü hak gaspını gündemine alan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin emekçi düşmanı tutumunu şiddetle kınar, emekçilerin sahipsiz olmadığını kendilerine hatırlatır ve Anayasal hakların korunması için tüm gücümüzle karşılarında duracağımızı vurgularız.” denildi.