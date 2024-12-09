Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca KTAMS’a gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle açlık sınırının 27 bin 254 TL olduğu aktarıldı. KTAMS’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 234,07 aylık 7.022,10 yetişkin bir erkek için günlük 244,67, aylık 7.340,10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 258,32, aylık 7.749,6 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 171,42 TL, aylık 5.142,6 TL’dir. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 27.254 TL’dir. İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Kasım 2024 ayında %0,78 enflasyon meydana gelmiştir."