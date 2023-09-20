KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “22 Ağustos’ta tüp gaza 50 TL zam yapan hükümet daha bir ay dolmadan dün yine tüp gaza 20 TL zam yaptı. Birçok aile temel gıda maddelerini almakta zorlanırken, evlerde tencere kaynatmak günden güne imkansız hale gelmiştir” dedi.

Pek çok ailenin geçim sıkıntısı çekerken müdür ve müsteşar atamalarına müsaade edilmesini eleştiren Bengihan, “Halkımızın bu durumda iken; her bakan değişikliğinde aynı partiden müdür müsteşarları görevden alarak atanan yeni müsteşar ve müdürlere üç katı ikramiye ve maaş kıyağı sağlanmaktadır. Kısacası devletin kaynakları halkın refahı için değil, yandaşları ihya etmek için pervasızca kullanılmaktadır” dedi.