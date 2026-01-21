KTEZO ile Kasaplar Birliği temsilcileri bir araya gelerek bir dizi karara imza attı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya tarafından yapılan ortak açıklamada, artan et ve et ürünleri fiyatlarının mesleği bitirmek üzere olduğu ve toplumu da et tüketemez noktaya getirdiği kaydedildi.

Canlı hayvan kilo fiyatına Güney’de kıyma satıldığının belirtildiği açıklamada, bu fiyat düzeyinin hayvancılığı da tehdit ettiği vurgulandı.

Et ticaretinin yüzde altmışının kaçak veya bireysel olarak Güney Kıbrıs’tan yapıldığının aktarıldığı açıklamada, yapılan toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, Hükümetin yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, yeterli koşullara sahip salhaneler üzerinde kayıtlı ve denetimli bir şekilde etin karkas olarak kasaplara ulaşmasının sağlanması ve karkas et fiyatı belirlenerek, gerekirse ucuzlatılması için maddi destek yapılması talep edildi.

“Hayvancılıkta özellikle arpa, bala gibi yem girdilerinin ülkede üretilmesi ve ucuzlatılması için planlama-açılım yapılmalı, enerji, yakıt maliyetleri düşürülmelidir.” denilen açıklamada, Kasaplar Birliği ve KTEZO iş birliği ile kontrollü ve ihtiyaç halinde küçükbaş karkas et ithalatı yapılması için onay verilmesi istendi. Ayrıca, kasaplara stopaj vergi uygulamasının kaldırılması da talep edildi.

Açıklamada, sektörlerin kitlesel katılımı ile eylemliliğin planlanmasına karar verildiği de belirtildi.