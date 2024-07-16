Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkede, pahalılıkta, enflasyonda dünya liginde finalin zorlandığını belirterek, “Yetmez Türkiye’den satın aldığımız enflasyon, kendi elimizle de artırmak için her şeyi yaptık, yapıyoruz. İlgisizliğimiz, öngörüsüzlüğümüz bir yana, ne yaptıklarımızda ne de yapmadıklarımızda hayır kaldı” ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamada, dünyanın her yerinde pahalılıkla mücadele kapsamında en çok üstünde durulan eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, konut ve kira gibi temel hizmetlerin yanı sıra temel tüketim maddeleri olan yiyecek, giyecek ve temizlik malzemeleri olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ancak bizde temel hizmetler, temel tüketim maddeleri, yani temel faturaların hepsinde pahalılık uçtu gitti. Daha da önemlisi, fiyatların uçmasına neden olan bizim bugüne kadar yürüttüğümüz politikalardır.

Devlet olarak boşluk yaratılmamış, gerekli yatırımlar, gerekli organizasyonlar yapılmış, kaynakları doğru yerlere kullanma iradesi gösterilmiş olsa, bugünkü devasa yıkımlara neden olan sonuçlarla karşı karşıya kalmazdık.

KTEZO’DAN ÖNERİLER…

Ne mi söylüyoruz? Çok açık. Eğitimin, sağlığın ulaşılabilir ve kaliteli olması için gereğinin yapılması şarttır.

Ulaşım merkezleştirilmeli, en azından sosyal konut politikalarına hız verilmeli, bu yolla kira ve konutta fahiş fiyatlara fırsat verilmemeliydi.

Enerjide de yapılacak olanlar belliydi. Enerjide yapılmayan yatırımlardan dolayı güneş ve rüzgar enerjisi kullanımına geçilememiş olması, ne hane halkı bıraktı, ne tarım, ne sanayi, ne de hizmet...

Temel tüketim maddeleri olan, gıda maddelerinin üretimi ve pazarlamasında girdiler süspansiye edilmemiş, kaynakların yerinde kullanılmamış ve kayıt altına alınmamıştır.

Ayni zamanda üretilen ürünün tüketiciyle aracısız buluşabilmesi için sorunlu olan organizyonlar yapılmamıştır. Bunların aksine var olan salhaneleri , bandabulyaları ya yıktık, ya çalıştırmadık, ya da sattık. Pazar yerlerini ise denetlemedik. Bütün bu nedenlerden dolayı da dünyada gıda enflasyonu eksiye giderken bizde pahalılığın da üzerinde seyretmektedir.

“AZICIK DUYGU, VİCDAN VE İNSAF İÇEREN POLİTİKALAR, SORUNLARI ÇÖZMEYE YETER”

Kısacası popülizmin, çıkar güç odaklı politikaların altında kaldığımız günleri yaşıyoruz. Buna rağmen bütün bu sonuçlara sebep olanlar, kendileri dışında günah keçileri bulmak için sağa sola sataşmaya başladılar.

Politikaların saptanmasında baş rolü oynayanlar, alın teri ile emeği ve ustalığı ile ayakta durmaya çalışan esnafı ve çalışanları hedefe koydular. Alan da, satan da, servet edinen de kendileri değilmiş gibi. Bu politikaları dayatandan, onaylayana kadar başkalarıymış gibi.. Ancak yağma yok. Kimin ne yapmaya çalıştığı gittikçe daha çok ortaya çıkıyor. Daha çok çıkar ve kar için poltika üretenlerin, bizi top yekün bir iflasa sürüklemeye başladığı günlerden geçiyoruz.

Yol belli, çözüm belli... Sorunlar ve çözümler başka yerde aranmasın.

Azıcık insandan yana duygu, vicdan ve insaf içeren toplumsal politikalar, sorunların pek çoğunu çözmeye yeter…”