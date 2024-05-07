Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kasaplar Birliği, kasapların küçükbaş hayvan bulamadığını kaydederek, küçükbaş hayvanı olan üreticilere çağrıda bulundu.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, mandırasında, kulak numarası kayıtlı olan, kesime hazır, özellikle küçükbaş hayvanı bulunan üreticilerin, mesai saatleri olan 8.30-16.30 saatleri arasında +903922258235 (dahili numara 5) iletişim numarasından veya [email protected] elektronik posta adresinden kendilerine ulaşabilecekleri duyuruldu.