Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), ortak bir açıklama yaparak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan görev yeri değişikliklerine ve süregelen grev yasağına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Yapılan açıklamada, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ile KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen’in 3 Haziran 2025 tarihinde aynı yöntem ve asılsız gerekçelerle görev yerlerinin değiştirildiği ifade edilerek, bu durumun kamuoyuna “rotasyon” gibi uydurma bahanelerle meşrulaştırılmaya çalışıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu keyfî uygulamalara ilişkin yargı süreci başlatılmış olup adaletin tecelli edeceğine olan güvenimiz tamdır" denildi.

Ayrıca, hükümetin daha önce de anayasal bir hak olan grev hakkını defalarca asılsız gerekçelerle ellerinden aldığı belirtilirken, mevcut grev yasağının 2 Temmuz 2025 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.

Ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki şahıslarımıza ne yapılırsa yapılsın, sağlık camiamızı, kurumlarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı cezalandırmanıza asla izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi. Açıklamada, “Siz makamlarınızı ve mevkilerinizi korumak adına mücadele veredurun; biz, haklı ve meşru taleplerimiz doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

Grev yasağının sona ermesinin ardından Temmuz ayı boyunca çeşitli eylemler düzenleneceğini duyuran sendika ve birlik, “Her an ve her gün; eylem, grev ve genel grev şeklinde tüm kamu sağlık alanında var olacağız. Doğabilecek sorunların sorumlusu Sağlık Bakanlığı ve mobingci yöneticiler olacaktır” ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Açıklamanın sonunda Sağlık Bakanlığı’na yönelik olarak, “Hazır olun; hiç olmadığı kadar bakanlık kapıları zorlanacaktır. Bizler, eylem, grev ve genel grevlerimizle sahada olurken; sizler de bizleri yasaklamak için Bakanlar Kurulu’nun yolunu tutarsınız” denildi.