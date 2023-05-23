Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin bugün bir toplantı gerçekleştireceğini belirterek, komitenin programında bir gerilik ve aksamanın söz konusu olmadığını söyledi.

Gürcafer, kamu binaları dışında özel binalara da yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, vatandaşları ‘fırsatçılara’ karşı uyardı.

Evlerini olası bir depreme yönelik güçlendirmek isteyen vatandaşların inşaat mühendisleriyle temasa geçmesi gerektiğini vurgulayan Gürcafer, “İnşaat mühendisleri tarafından ortaya bilimsel bir çalışma koyulmadan, İMO Vize Bürosu tarafından onaylanmadan hiçbir güçlendirme çalışmasına itibar edilmemelidir. Kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası