Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KTMMOB ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası başkanları ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, KTMMOB ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası başkanları ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Başkanları ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a görevinde başarılar diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdiminde bulunuldu.