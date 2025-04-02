Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem imzalı açıklamada, eylem sırasında sendika temsilcisi tarafından bir metin okunacağı belirtilerek, “Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını, Atatürk İlke ve Devrimlerini, bunlara bağlı hazırlanmış tüzükleri, laik eğitimi, laik toplum yapımızı yok sayanları protesto edeceğiz” denildi.

Açıklamada, çocukların kullanılarak eğitime ve toplumsal yapıya siyasi dayatma yapıldığı vurgulanarak, “Bunu kullanarak siyasi müdahale planlayıp organize edenlere, tehditler, hakaretler savuranlara, tüm bunlara fırsat veren, göz yumanlara karşı gereken her türlü tavrı ortaya koyacağız” ifadelerine yer verildi.

KTOEÖS, gerici dayatmalara boyun eğmeyeceklerini belirterek, mücadeleyi kararlılıkla ve dayanışmayla sürdüreceklerini açıkladı.